Adolescente «por error» detonó un explosivo dentro de una escuela en Michigan

Un estudiante de secundaria de Michigan, EEUU, resultó lesionado e hirió a otros cuatro estudiantes luego de detonar accidentalmente un dispositivo explosivo casero, que llevó a su escuela.

El Departamento de la Policía de Newaygo informó que la explosión ocurrió dentro de un aula, el lunes en la mañana. El autor del crimen, un estudiante de 16 años, detonó accidentalmente el dispositivo, según un comunicado de la comisaría en Twitter.

On 3/08/2021 at 8:52 AM Newaygo Police Department Officers were dispatched to the Newaygo High School for an explosion inside a classroom. Preliminary investigation has determined that a 16-year-old student accidently detonated a homemade explosive device he brought

— @MSPWestMI (@mspwestmi) March 8, 2021