Alcaldesa de Guayaquil anunció que está contagiada con coronavirus (testimonio)

La acaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, anunció este jueves que fue informada que está contagiada con coronavirus Covid-19.

A través de una publicación en sus redes sociales dijo que la transmisión la hizo para comunicar que ha sido contagiada, pero expresó que seguirá animando a la ciudad desde el lugar donde esté.

Asimismo, volvió a pedir que estén en su casa, que permanezcan sanos, Agradeció a todos los profesionales de la salud que ofrecen su vida por cuidar a los enfermos. Envió un mensaje a sus hijos de que ella y su esposo estarán bien, difundió el medio ecuatoriano El Universo.

A la fecha, Guayaquil es la ciudad con más casos confirmados de coronavirus en Ecuador, con 157 contagiados.

El día de hoy me he enterado que he sido contagiada por coronavirus. pic.twitter.com/az3QV9X5T1

— Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) March 19, 2020