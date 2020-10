Un sismo de magnitud 7,5 —registrado este 19 de octubre a las 20:54 (GMT) al sur de las islas Aleutianas— motivó una alerta de tsunami para varias partes de la costa sur de Alaska.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) del Servicio Nacional de Meteorología de EEUU (NWS) informó que la alerta se extiende a la parte sur de la península de Alaska. Así como para la ciudad de Homer, localizada en la península de Kenai y para varias de las islas Aleutianas.

A Tsunami Warning was issued for South Alaska and the Alaska Peninsula following a strong earthquake. Check https://t.co/c9d70Xm7a7 for the most up to date details. pic.twitter.com/3GanLJn3Ta

— National Weather Service (@NWS) October 19, 2020