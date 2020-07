¡ALERTA! Enfermero italiano sobre el coronavirus: “Ha vuelto de nuevo”

El enfermero Luca Alini alertó que la batalla contra el coronavirus no ha terminado, puesto que están registrando un aumento de casos en Italia.

Alini estuvo en la primera línea en Cremona, uno de los frentes más complejos en la batalla contra el coronavirus. Tras meses de trágicos momentos, el enfermero emitió una alerta en su Facebook que ya se ha hecho viral en los últimos

"Aquí vamos de nuevo. No es mi costumbre tomar selfies ni publicarlos en Facebook. Hice esto alrededor de las 10.00 horas de la noche en el trabajo. No es una foto de marzo o abril. Hemos comenzado a hospitalizar a pacientes de Covid-19 con insuficiencia respiratoria grave”, dijo.

Además, indicó que no solamente estuvo como enfermero, sino como paciente, puesto que fue unos de los 240 mil contagiados registrados en Italia. "Si estoy aquí para escribir, significa que logré sobrevivir para contarlo, y para nosotros, en marzo, todo esto no fue del todo obvio”, indicó, según El Mundo.

La publicación de Alini no es casualidad; Italia reportó el viernes la mayor cifra de casos desde el pasado 25 de junio. Un total de 276 infectados en 24 horas, elevaron el recuento de pacientes activos a 13.428.

"El virus aún existe (...). La mayoría de la gente ahora piensa en el mar, las montañas, un aperitivo con amigos, un viaje de fin de semana. Si alguien conoce a alguien que ha perdido a uno de sus seres queridos a causa del virus, intenta preguntar qué piensa de todo esto, de que haya personas que insisten en no usar la mascarilla. Intenta preguntar y escuchar lo que piensan”, manifestó.

Alini: “No somos libres de la COVID, pero parece que no importa”

Tal como explican las cifras, la situación en Italia ha mejorado; no se escuchan continuamente las sirenas y hay camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos. Incluso, en Cremona se dio de alta al último paciente de coronavirus el pasado 30 de junio.

Sin embargo, Alini afirmó que la situación no ha terminado, pues fue apenas días atrás que el escenario mejoró. "Han pasado 8 días. No somos libres de la Covid, pero parece que no importa", explicó.

Lo que vimos y experimentamos en ese período no puede explicarse con palabras. Sólo aquellos que estuvieron allí pueden entenderlo. En primer lugar, los pacientes (aquellos que lograron sobrevivir), luego los trabajadores de la salud y los familiares de los pacientes por lo que han pasado, los largos períodos sin ver a sus seres queridos, las noches esperando una llamada telefónica que, afortunadamente, en la mayoría de los casos no ocurrieron

Así Alini denunció la irresponsabilidad de algunas personas, que parecen olvidar que la pandemia sigue activa y desplazándose por el globo. Por ende, se podría registrar un mayor repunte de casos, como ya ha ocurrido en otras regiones, donde la ciudadanía no concientizó la situación que vive el mundo.