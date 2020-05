¡ALERTA! - Manifestantes atacan sede de CNN en Atlanta (VIDEO)

Manifestantes atacaron y rompieron los vidrios de la sede del medio de comunicación CNN este viernes en Atlanta, Estados Unidos.

Así lo informó el periodista de esa cadena de noticias, Fernando Alfonso III, en su Twitter y precisó que los incidentes eran en la entrada principal del edificio. Más de una centena de sujetos está frente al edificio, mientras que varios individuos lanzan objetos contundentes contras las instalaciones.

Tas como relata Alfonso, en el video que publicó se escucha a los manifestantes celebrar y animar las acciones. Asimismo, se observan dibujos y grafitis con mensajes en las paredes de la vandalizada estructura.

Previo a los ataques a la sede CNN, ya había disturbios en las inmediaciones del lugar, donde se desarrollaban protestas por la muerte de George Floyd. Lo que inició como una protesta pacífica dio un giro a la violencia, que ha provocada al menos nueve vehículos de policía dañados en los choques con las fuerzas de seguridad.

Un equipo de CNN fue arrestado en la mañana de este viernes en Minneapolis, mientras transmitía la tercera jornada de disturbios. El periodista Omar Jiménez acababa de mostrar la detención de un manifestante, cuando media docena de oficiales lo rodearon y lo esposaron sin mayor explicación.

Pocas horas después fue liberado de Seguridad Pública del condado de Hennepin y el alcalde de Minnesota, Tim Walz, ofreció una disculpa pública por lo sucedido. El reporte policial explicó que el arresto se hizo “en la tarea de despejar las calles y restablecer el orden en Lake Street y Snelling Avenue".

La violencia ha escalado en varias ciudades de Estados Unidos, tras el fallecimiento de George Floyd en manos de la policía. En el video que dio la vuelta al mundo se escucha al Floyd adolorido diciendo que no puede respirar, mientras que un oficial hacía oídos sordos, con la rodilla sobre su cuello. Minutos después quedó inconsciente y murió en el hospital.

Glass getting broken outside the main entrance to CNN's Atlanta headquarters; protesters cheer pic.twitter.com/EToiEj5Pom

— Fernando Alfonso III (@fernalfonso) May 29, 2020