¡ALERTA! Más de 10 millones de infectados por COVID-19 en el mundo

El número de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo superó los 10 millones, según el recuento de la Universidad John Hopkins, mientras que el de número de muertos está cerca del medio millón.

Según esta universidad, el número de infectados en estos momentos ascendió a 10.004.643, la mayor parte de ellos en Estados Unidos, con más de 2,5 millones; Brasil, con más de 1.313.000 y Rusia con más de 633.000. Les siguen de cerca India (528.000) y el Reino Unido (311.700), reseñó la agencia de noticias EFE.

La pandemia por COVID-19 tiene su epicentro en estos momentos en América Latina, como demuestra que los siguientes países en número de casos sean Perú y Chile.

En cuanto a número de muertos, según la Universidad John Hopkins, el total en estos momentos sumó más de 499.296, por lo que se superará el medio millón en las próximas horas.

Estados Unidos, con 125.539, Brasil con más de 57.000 y el Reino Unido con casi 43.600, son los países con mayor número de fallecimientos.

No obstante, estas cifras solo reflejan una parte de la realidad. Muchos países no realizan pruebas de diagnóstico o no disponen de suficientes recursos para llevar a cabo campañas de detección masivas.

Asimismo, el repunte de casos en Estados Unidos ha sembrado preocupación en el extranjero. Parecía seguro que la Unión Europea prohibiría la entrada a los estadounidenses en el corto plazo, dentro de las nuevas normas de viaje que se están preparando, según diplomáticos de la UE.

Por último, cerrando el grupo de países con más contagios, está Arabia Saudí con 178.504 contagiados y 1.511 muertos; Bangladesh, con 133.978 enfermos y 1.695 víctimas mortales; Sudáfrica, con 131.800 casos y 2.413 decesos; y Canadá, con 104.878 personas con coronavirus y 8.576 muertos.