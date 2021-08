Alertan de estafa aprovechando la generosidad de personas LGTB+

La comunidad LGBT+ está siendo objeto de una estafa de phishing en Twitter, advierten usuarios de las redes sociales. La estafa, que se descubrió inicialmente en abril, se aprovecha de la generosidad de las personas queer que ayudan a los miembros desfavorecidos de la comunidad LGBT+.

"Esto me entristece, ya que a menudo se envía dinero debido a la pobreza a la que se enfrenta nuestra comunidad. Veo publicaciones de personas queer pidiendo dinero a diario. Sé que muchos de ustedes son generosos, lo cual es estupendo, pero puede ser utilizado en contra", explicó un usuario de Twitter.

"En resumen, solo puedo suponer que la comunidad queer tiene un alto índice de circulación de dinero. Esto nos convierte en un objetivo viable para los intentos de phishing. Parece que esto también fue una elección motivada por el fanatismo para apuntar a la comunidad queer. Así que vamos a prevenir esto",. agregó.

Los estafadores, que se hacen pasar por personas LGBT+, envían mensajes directos a usuarios queer de Twitter siguiendo un patrón específico, señala el portal CromosomaX.

If you say yes theyll say either "I have to put my baby sister to sleep" or "Im driving" or something similar.

Then theyll say something about only eating biscuits and they just need money for a hot meal.

Just go ahead and try it, you'll see they have a script

— Jasmine('s boobs hurt) (@Ranting_Trans) August 22, 2021