Anciana sin casa murió dentro del vehículo en el que la dejó su hijo para ir trabajar

Una anciana de Nevada, Estados Unidos, murió después de que su hijo la dejara en un vehículo bajo el sol durante aproximadamente 8 horas mientras él se iba a trabajar, reseñó Notifalcón.

La mujer de 81 años, y su hijo Edward Sibley, no tenían un techo firme o un hogar, por lo que pasaron el verano de 2020 viviendo entre moteles y un automóvil, según el reporte policial de la oficina del condado de Washoe, en la ciudad de Reno, detalló Newsweek.

El 14 de julio de 2020, Sibley dejó su vehículo estacionado afuera de su sitio de trabajo con su madre dentro mientras cumplía con sus labores.

El hombre les dijo a las autoridades que visitó a su anciana madre durante la hora del almuerzo, le dio un burrito para que comiera y ella le dijo que estaba “bien”. Sin embargo, el vehículo se encontraba estacionado bajo el sol y había unos 35 grados de temperatura.

Sibley aseguró que no logró encontrar un sitio con sombra donde estacionar, por lo que le dejó las llaves a su madre para que pudiera encender el aire acondicionado. La anciana vestía únicamente una camiseta y un pañal.

La policía aseguró que “no tenía teléfono celular, no podía caminar, no podía conducir… y no podía buscar sombra del calor y el sol”.

Pasado el mediodía, dos compañeros de trabajo de Sibley se dieron cuenta que su madre estaba “babeándose e inconsciente” dentro del vehículo. La mujer fue llevada a un hospital cercano, donde fue declarada muerta ese mismo día.

Dentro del auto también se encontraba un chihuahua, que fue custodiado por un oficial de control de animales antes de ser devuelto a Sibley, que fue acusado inicialmente de “abuso de ancianos” por la muerte de su madre.

Podría no ir a la cárcel

No obstante, la portavoz del fiscal de distrito del condado de Washoe, Michelle Bays, dijo a la estación afiliada a NBC News 4 que, tras una evaluación de las circunstancias del incidente, la gravedad de los cargos fue reducida.

“Inicialmente, cuando llegó, fue acusado de delito grave, pero después de una revisión adicional, y que muchas de las circunstancias salieron a la luz fue trágico, pero la tragedia no siempre equivale a cargos por delitos graves”, dijo.

Sibley llegó a un acuerdo el 4 de junio de 2021 y se declaró culpable por el cargo de un delito menor grave, lo que significa que las posibilidades de que vaya a la cárcel son pocas, pues las autoridades opinan que no tenía intención de matar a su madre.

Fuente: Notifalcón citando a Meganoticias