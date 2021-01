Arnold Schwarzenegger, exgobernador republicano en EEUU, denuncia a Trump y exige justicia (video)

Arnold Schwarzenegger es una de las figuras públicas más mediáticas de los Estados Unidos, incluso en su condición inicial de extranjero.

Para Schwarzenegger, que vivió bajo el yugo del comunismo en su país natal, el poder vivir en la nación estadounidense, con su sistema democrático y de libertades, es algo determinante.

A pesar de su condición de extranjero, Schwarzenegger logró hacer una sólida carrera en la política estadounidense, esto como parte del Partido Republicano, y en el ámbito de este grupo él es una figura muy respetada por haber sido gobernador de California, un estado que tradicionalmente ha sido bastión para los políticos del Partido Demócrata.

Por lo que sus palabras, tienen relevancia en la filiación republicana.

A través de su cuenta Twitter, el nativo de Austria envió su mensaje a los ciudadanos estadounidenses, misiva donde manifiesta sus preocupaciones por los acontecimientos políticos y sociales ocurridos este 6 de enero.

A raíz de estos acontecimientos Schwarzenegger fustigó al primer mandatario, Donald Trump, por la postura asumida tras los resultados de los comicios presidenciales.

Este es su mensaje para los ciudadanos de este país:

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5

— Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021