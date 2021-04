Arroz de mar: Descubre al diminuto grano que podría cambiar los hábitos alimenticios de la humanidad

El portal The Guardian reseñó que, mientras remaba en el sur de España , Ángel León prestó poca atención a las praderas de pastos marinos que bordeaban las aguas turquesas cerca de su casa, y sus delgadas hojas lo rozaban mientras nadaba en la bahía de Cádiz.

Solo décadas después, cuando se estaba convirtiendo rápidamente en uno de los chefs más innovadores del país, notó algo que se había perdido en encuentros anteriores con la marina de Zostera: un grupo de pequeños granos verdes adheridos a la base de la hierba marina.

Su instinto culinario, perfeccionado durante años en la cocina de su restaurante Aponiente, se puso en marcha. ¿Podría ser comestible este grano marino?

Las pruebas de laboratorio insinuaron su tremendo potencial: sin gluten, rico en ácidos grasos omega -6 y -9, y contiene un 50% más de proteína que el arroz por grano, según la investigación. Y todo ello creciendo sin agua dulce ni fertilizantes.

El hallazgo puso al chef, cuyo restaurante ganó su tercera estrella Michelin en 2017, en una misión para reformular la hierba marina común como un superalimento potencial, aunque uno cuyo ciclo de vida singular podría tener consecuencias de gran alcance. “En un mundo que tiene tres cuartas partes de agua, podría transformar fundamentalmente la forma en que vemos los océanos”, dice León. “Este podría ser el comienzo de un nuevo concepto de entender el mar como un jardín”.

Es una declaración arrolladora que sorprendería a cualquier otra persona. Pero León, conocido en toda España como el Chef del Mar, ha superado durante mucho tiempo los límites de los mariscos, elaborando chorizos con partes de pescado desechadas y sirviendo versiones de tomates y peras cultivados en el mar, en su restaurante cerca de la bahía de Cádiz.

“Cuando comencé Aponiente hace 12 años, mi objetivo era abrir un restaurante que sirviera todo lo que no tiene valor en el mar”, dice. “Los primeros años fueron horribles porque nadie entendía por qué estaba sirviendo a los clientes productos que nadie quería”.

Aún así, siguió adelante con su “cocina de mares desconocidos”. Sus esfuerzos por sacar a la luz especies marinas raras fueron reconocidos en 2010 con su primera estrella Michelin. Cuando el restaurante ganó su tercera estrella, León se había convertido en un elemento fijo en la escena gastronómica de España: un chef pionero, decidido a redefinir la forma en que tratamos el mar.

Lo que León y su equipo denominan “grano marino” amplía esto, en uno de sus proyectos más ambiciosos hasta la fecha. Después de tropezar con el grano en 2017, León comenzó a buscar cualquier mención de que el puerto deportivo de Zostera se usara como alimento. Finalmente encontró un artículo de 1973 en la revista Science sobre cómo era una parte importante de la dieta de los seri, un pueblo indígena que vive en el Golfo de California en Sonora, México, y el único caso conocido de un grano del mar, siendo utilizado como fuente de alimento humano.

Luego vino la pregunta de si la planta perenne podría cultivarse. En la bahía de Cádiz, la planta que alguna vez fue abundante se redujo a un área de solo cuatro metros cuadrados, haciendo eco de una disminución observada en todo el mundo a medida que las praderas de pastos marinos se tambalean por el aumento de la actividad humana a lo largo de las costas y el aumento constante de la temperatura del agua.

Trabajando con un equipo de la Universidad de Cádiz e investigadores del gobierno regional, se lanzó un proyecto piloto para adaptar tres pequeñas áreas en un tercio de hectárea (0,75 acres) de marismas en lo que León llama un “jardín marino”.

No fue hasta 18 meses después, después de que las plantas hubieran producido granos, que León se preparó para la prueba definitiva, dijo Juan Martín, gerente ambiental de Aponiente.

“Ángel se me acercó, con tono muy serio, y me dijo: 'Juan, me gustaría tener unos granos porque no tengo ni idea de cómo saben. Imagínese si no saben bien'”, recordó Martín.

"Es increíble. Se entregó a ciegas, invirtió su propio dinero y nunca había probado este grano marino”.

León sometió el grano a una batería de recetas, moliéndolo para hacer harina para pan y pasta y sumergiéndolo en sabores para imitar los arroces clásicos de España.

"Es interesante. Cuando lo comes con la cáscara, parecido al arroz integral, tiene un toque de mar al final”, dice León. "Pero sin la cáscara, no se saborea el mar". Descubrió que el grano absorbía bien el sabor, tardaba dos minutos más en cocinarse que el arroz y se ablandaba si se cocinaba demasiado.

En el jardín marino, León y su equipo estaban observando cómo la planta estaba a la altura de su reputación como arquitecta de ecosistemas: transformando la marisma abandonada en un hábitat floreciente lleno de vida, desde caballitos de mar hasta vieiras.

El impacto de la planta podría extenderse mucho más. Capaces de capturar carbono 35 veces más rápido que las selvas tropicales y descrito por WWF como una "herramienta increíble" para combatir la crisis climática, los pastos marinos absorben el 10% del carbono del océano anualmente a pesar de cubrir solo el 0,2% del lecho marino.

Las noticias de lo que estaban haciendo León y su equipo pronto comenzaron a hacer olas en todo el mundo. “Cuando lo escuché por primera vez, estaba pensando 'Wow, esto es muy interesante'”, dice Robert Orth, profesor del Instituto de Ciencias Marinas de Virginia, que ha pasado más de seis décadas estudiando pastos marinos. "No conozco a nadie que haya intentado hacer lo que ha hecho este chef".

Según Orth, la hierba marina se ha utilizado como aislamiento para casas, material para techos e incluso para envasar mariscos, pero nunca se ha cultivado como alimento. Es una iniciativa plagada de desafíos. Las praderas de pastos marinos silvestres han estado desapareciendo a un ritmo alarmante en las últimas décadas, mientras que pocos investigadores han logrado trasplantar y cultivar pastos marinos con éxito, dice.

En el sur de España, sin embargo, el primer jardín marino del equipo sugiere que las cosechas promedio potenciales podrían ser de alrededor de 3,5 toneladas por hectárea. Si bien el rendimiento es aproximadamente un tercio de lo que se podría lograr con el arroz, León señala el potencial de un cultivo de bajo costo y respetuoso con el medio ambiente. "Si la naturaleza te regala 3500 kg sin hacer nada, sin antibióticos, sin fertilizantes, solo agua de mar y movimiento, entonces tenemos un proyecto que sugiere que uno puede cultivar granos marinos".

El impulso está ahora para ampliar el proyecto, adaptando hasta cinco hectáreas de marismas saladas en áreas para el cultivo de hierba marina. Cada éxito se rastrea cuidadosamente, con la esperanza de comprender mejor las condiciones, desde la temperatura del agua hasta la salinidad, que la planta necesita para prosperar.

Si bien es probable que pasen años antes de que el grano se convierta en un alimento básico en Aponiente, la voz de León se eleva con entusiasmo al considerar la posibilidad transformadora del minúsculo grano de Zostera marina, que durante mucho tiempo se ha pasado por alto, y su dependencia solo del agua de mar para el riego.

“Al final, es como todo”, dice. “Si respetas las áreas del mar donde se cultiva este grano, te asegurarás de que los humanos lo cuiden. Significa que los humanos lo defenderían ".

Él y su equipo visualizan un alcance global para su proyecto, allanando el camino para que las personas aprovechen el potencial de la planta para impulsar los ecosistemas acuáticos, alimentar a las poblaciones y luchar contra la crisis climática. “Hemos abierto una ventana”, dice León. "Creo que es una nueva forma de alimentarnos".

Fuente: The Guardian