En redes sociales se difundió un video en el que se observa como un grupo de personas asesinan a sangre fría a un hombre en Dallas que se encontraba presuntamente protegiendo su tienda del disturbio que se originó en el lugar.

Las imágenes fueron difundidas por Ian Miles Cheong, editor gerente de "Eventos Humanos", en su cuenta de Twitter.

Una de las ciudades en las que se han reportado protestas tras el asesinato de Geroge Floyd en Mineápolis, Minnesota. Sin embargo, aún no se tiene claro de que al hombre que asesinan en Dallas tenga relación con las protestas por el crimen racial.

A mob of rioters just murdered a man in cold blood in Dallas. He was defending his store. pic.twitter.com/1b28ezTUiY

— Ian Miles Cheong (@stillgray) May 31, 2020