Asesinan a un hombre de un tiro en la cabeza para quitarle sus joyas en plena calle (video)

El conductor de un BMW accidentado recibió un impacto de proyectil en la cabeza de un bandido de sangre fría en una calle de la parte superior de Manhattan, y el pistolero despojó a la víctima moribunda de su reloj, anillo y cadena de oro con diamantes durante la salvaje captura, según reportó New York Daily News.

NEW VIDEO: 4 men wanted after BMW driver fatally shot during armed robbery on Dyckman St. in Inwood, police say

