Así fue el angustiante relato de una joven atacada con una botella por un acosador

El Tiempo indica que Diana Carreño, una joven de 27 años, estudiante de décimo semestre de psicología, salió de su casa el pasado domingo 24 de enero a encontrarse con una amiga en el barrio La Victoria de Bucaramanga.

Su amiga y ella decidieron sentarse en una tienda del barrio a tomarse una cerveza mientras conversaban. A las 4:25 de la tarde entraron dos señores, de unos 70 años. Parecían estar borrachos, comenta.

“Uno de ellos me miró fijamente y se mordió el labio. Yo lo miré feo y a él no le importaba, seguía mirándome fijamente con esa mirada de borracho y comenzó a decirnos: ‘¡Uy, mamacita! Usted por qué me mira feo’. Nosotras lo ignoramos y seguimos hablando”, relata Diana.

"¡Uy! Pero ustedes sí, como han cambiado los tiempos, estas viejas ya no se dejan ni echar un piropito ni nada, entonces me va a tocar irme para la casa triste y solo", les dijo el hombre, mirándolas fijamente.

Ellas lo seguían ignorando y el hombre insistía.

"¿ Por qué no se toman algo?, mejor tómense alguito y dejen de joder y de mirarme feo", insistió, según el relato de la joven.

La joven cuenta que, posteriormente, ellas exigieron respeto al señor.

"Nosotras estamos aquí tranquilas, déjenos en paz", le pidieron, pero fue como si le hubiera dicho todo lo contrario. Soltó la risa y siguió insistiendo.

El hombre se cambió de lado y puso su mano en el espaldar de la silla de Diana y comenzó a mirar fijamente a su amiga.

"No entiende, que nos respete", le dijo ella.

Al ver la insistencia, ellas decidieron irse. Se levantaron de las sillas y su amiga hizo un intento como de sacar algo del bolso.

“Me volteé y me salí de la tienda y en un segundo yo ya tenía la botella en la cara”, cuenta Diana.

Todo pasó muy rápido. Diana asegura que sintió como si le hubieran estallado un huevo en la frente y segundos después se dio cuenta que era una botella. “Comenzó el dolor. La sangre era impresionante”, relata.

El agresor se recostó contra una baranda después de atacar a Diana. Ella cogió unas servilletas de la tienda y se las puso en su cara, la herida se veía profunda.

“Me fui para el baño y cuando salí seguía saliendo mucha sangre, me gasté como un paquete de servilletas tratando de que parara la sangre. Yo no entiendo cómo no me desmayé”, relata Diana.

La gente en la tienda quedó atónita, auxiliaron a Diana, pero solo le repetían al señor que por qué había hecho eso.

“Me di cuenta de que la gente en la tienda conocía al señor”, dice.

Un vigilante de seguridad privada la auxilió, le gritó al agresor y este se fue al instante. Al parecer, dice Diana, el victimario vive a unas pocas casas de la tienda.

“Llegó la Policía como a los 10 minutos, les conté lo que había pasado, pero yo estaba muy afanada porque seguía sangrando mucho y me preocupaba mi cara. Ahí les dijeron dónde vivía el señor y ellos se fueron a cogerlo y yo me fui en un taxi para la clínica”, cuenta.

Las secuelas no son solo físicas

A Diana le cogieron diez puntos en su mejilla y tiene una hematoma severa en la frente. El cirujano plástico le dijo que no debía ser sometida a un injerto de piel, por ahora, pero le dio una noticia: Diana puede quedar con el párpado caído.

“La herida está a un centímetro del ojo, casi me deja ciega”, explica Diana.

Diana cumplió 27 años el pasado martes 26 de enero, dos días después del ataque del cual fue víctima por pedir que dejaran de acosarla.

“Al tener este evento postraumático yo tuve que trabajar en mí, hacerme mis charlas internas porque no podía dejarme llevar, la salud mental se lo puede llevar a uno. Desde que tengo memoria yo cuido mi rostro porque es mi templo. Te puedes imaginar mi shock cuando me vi así la cara”, cuenta Diana.

Diana ha empleado sus estudios para superar este suceso.

“En la clínica me dio como una especie de ataque de pánico, pero pude controlarme. Todas las noches hago ejercicios de respiración, hago meditación, me distraigo viendo películas y leyendo para no pensar en lo que me pasó”, dice.

Así va la recuperación de la herida de Diana Carreño. Foto publicada con su autorización.

Proceso legal

Diana denunció a este hombre de 72 años por lesiones personales y fue llevado ante un fiscal de Reacción Inmediata donde fue identificado y posteriormente dejado en libertad porque “no presentaba anotaciones judiciales. Las lesiones agravadas no comportan medida de aseguramiento”, indicó Oliden Riaño, director de Fiscalías en Santander.

Tres días después, Diana hizo pública la denuncia y su indignación por la libertad del hombre. El hecho se volvió viral en las redes sociales. Al día siguiente, el ente acusador anunció que la investigación seguía en curso y que buscaría la imputación del agresor de Diana por el delito de lesiones personales agravado.

“No es justo que uno se cuide toda la vida para que venga un desconocido y le haga daño, le pegue un botellazo y le parta la cara en dos”, enfatiza Diana.

La indignación que despertó este caso tocó a reconocidos personajes de la farándula colombiana que en cuestión de horas hicieron que miles de personas conocieran el caso y compartieran la publicación que hizo Diana en sus redes.