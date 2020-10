La decisión de Argentina en apoyar el informe de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ) que trata las violaciones de los derechos humanos en Venezuela ha generado un sinfín de reacciones en el kirchnerismo.

La declaración despertó la furia de la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; la exembajadora en Venezuela y Reino Unido Alicia Castro y el dirigente social Luis D'Elía, quienes rechazaron la posición fijada por la cancillería de su país durante el encuentro de naciones en Ginebra.

La profesora de política internacional de la Universidad Nacional de Rosario, Anabella Busso, conversó con la agencia de noticias EFE. Precisó que en Argentina el caso de Venezuela está "excesivamente politizado".

Por un lado ve que la formación gobernante, compuesta de varias facciones del peronismo pero también por otros grupos de izquierda, tiene que hacer "un gran esfuerzo" en constituirse en una coalición de Gobierno, lo que implica avanzar en posturas comunes en temas complejos como este.

Y por otro, considera que la oposición instala "permanentemente" como criterio de "mención ideológica de hacia dónde va el Gobierno" cada cosa que el Ejecutivo dice respecto a Venezuela.

Pero las voces kirchneristas que se posicionaron contra la decisión de la Cancillería no fueron las únicas. El dirigente social Juan Grabois, que apoyó la llegada de los Fernández al poder, también criticó lo sucedido.

"Me preocupa la política exterior argentina cada vez más alineada con Trump y el Grupo de Lima. No es solo cuestión de principios. Es malo para el interés nacional. Con Macri, Menem y las relaciones carnales aprendimos que Roma no paga traidores", expresó.

A pesar del rechazo, Fernández no se ha pronunciado referente al tema. Solo este viernes lanzó un mensaje que se podría interpretar como un indirecta a los dirigentes argentinos y a los miembros del chavismo.

"Que no nos hagan perder el tiempo en disputas que no existen, que no nos hagan perder el tiempo en divisiones que no necesitamos, más unidos que nunca recobremos el trabajo para que todos los argentinos que están sumidos en el pozo de la pobreza salgan de ahí cuanto antes", aseveró el mandatario.