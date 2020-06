El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no tardó en reaccionar tras el fallo a favor de John Bolton, sobre la publicación de su libro. El mandatario aseguró que su exasesor violó la ley y pagará un “alto precio” por ello.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Trump señaló que “Bolton violó la ley y ha sido llamado y reprendido por hacerlo, con un precio realmente alto a pagar”.

....Bolton broke the law and has been called out and rebuked for so doing, with a really big price to pay. He likes dropping bombs on people, and killing them. Now he will have bombs dropped on him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020

Asimismo, el presidente estadounidense declaró que estaba de acuerdo con la definición del consultor político Steve Schimidt, sobre Bolton. Pues, lo describió como a un hombre “despreciable que falló en su deber de proteger a Estados Unidos”. Igualmente, indicó que jamás se debió permitir que sirviera en el gobierno.

El mandatario reiteró que la publicación del libro de su exasesor, titulado The Room Where It Happened: A White House Memoir (La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca), es una violación a la ley, pues en él se divulgaron información clasificada.

“Claro y simple, John Bolton […] violó la ley al divulgar información clasificada (en grandes cantidades). Debe pagar un precio muy alto por esto, como otros lo han hecho antes que él. ¡Esto nunca debería volver a suceder!”