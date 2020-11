Así podrían terminar empatados a 269 votos Biden y Trump en las presidenciales de EEUU

Fuente: 20MINUTOS.ES - Lo último

Desde que comenzaran las encuestas anteriores a las elecciones estadounidenses de este 3 de noviembre, que daban un resultado muy ajustado entre los dos candidatos, y posteriormente con el proceso de escrutinio de votos, que se está llevando ya a cabo, son muchos los que se preguntan qué pasaría en caso de empate.

Cada uno de los estados que forman el país tienen asignados, según su importancia, un número de delegados. El total de votos de todos los estados es de 538, por lo que los candidatos de los dos principales partidos, Donald Trump y Joe Biden, podrían empatar a 269 votos.

Para que esto sea posible, es necesario hacer combinaciones en las que Trump reciba los votos de ciertos estados y Biden de otros determinados estados, de tal forma que el total sume 269 para cada uno de ellos.

El análisis realizado por la firma Mehlman Castagnetti Rosen & Thomas, muestra un total de 64 combinaciones posibles en las que los resultados del Colegio Electoral finalizarían con un empate 269-269.

There are 64 possible electoral college combinations that would result in a 269-269 tie... should we really expect anything else from 2020? https://t.co/dwurKD8HSl pic.twitter.com/YNfxswQQVF

— Bruce Mehlman (@bpmehlman) September 23, 2020