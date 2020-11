El primer ministro británico, Boris Johnson, felicitó el sábado a Joe Biden "por su elección" como presidente estadounidense y a Kamala Harris, elegida viecepresidenta, "por su logro histórico".

"Estados Unidos es nuestro aliado más importante y espero que trabajemos estrechamente en nuestras prioridades compartidas, desde el cambio climático hasta el comercio y la seguridad", tuiteó Johnson.

Johnson mantuvo tensas relaciones con Biden y el expresidente demócrata Barack Obama, pero el ejecutivo británico apuesta por mantener la estrecha relación entre Londres y Washington.

En contrapartida, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que la victoria electoral de Joe Biden "es la derrota de las políticas racistas y fascistas" de la administración Trump.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, felicitó a Joe Biden en un mensaje de Twitter el sábado por la noche.

"El pueblo americano ha elegido a su 46 presidente. Felicidades Joe Biden y Kamala Harris. Os deseamos suerte. Estamos preparados para cooperar con los EEUU y hacer frente juntos a los grandes retos globales", dijo.

Igualmente, el mandatario colombiano Iván Duque se puso a disposición de Joe Biden y Kamala Harris para "fortalecer la agenda común en comercio, medioambiente, seguridad y lucha contra crimen trasnacional".

Justin Trudeau y Enmanuel Macron manifestaron la buena voluntad de Canadá y Francia, respectivamente, con la dupla presidencial Joe Biden- Kamala Harris.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020