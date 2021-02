Así salvó una perra a su dueño que sufrió una ACV

El portal Clarin informa que un momento de incertidumbre que terminó con final feliz en Estados Unidos. ¿La protagonista de esta historia? Una perra: salvó a su dueño, quien había sufrido un ACV mientras se encontraba en su casa con la mascota. "La amo más de lo que puedo expresar", dijo el hombre.

Sadie, ovejero alemán, tiene seis años. Hace unos meses, en 2020, el norteamericano Brian Myers la adoptó del refugio Ramapo-Bergen Animal Refuge y se la llevó a vivir a su hogar de Nueva Jersey.

Pronto, ambos entablaron un vínculo especial. "Brian valoraba su inteligencia, su indecisión a la hora de confiar y su feroz lealtad una vez que había adquirido esa confianza. Le dio a Sadie una segunda oportunidad en la vida, adoptándola y cobijándola en su casa", relató el refugio en una publicación de Facebook e Instagram.

En la última semana de enero, Brian tuvo un derrame cerebral. "Estaba durmiendo y necesité ir al baño por la noche. En cuanto pise el suelo, me caí y me golpeé contra el piso. No pude volver a levantarme", recordó en conversación con la cadena WCBS-TV (CBS New York).

Afortunadamente, la ovejero alemán se acercó a él. "Ella le lamió la cara para mantenerlo despierto y lo ayudó a arrastrarse por la habitación hasta poder alcanzar su teléfono móvil. Sadie fue la única razón por la que Brian pudo pedir ayuda. Esta vez, Sadie le dio a Brian una segunda oportunidad en la vida", comentó Ramapo-Bergen Animal Refuge.

El ciudadano logró llamar al 911 y al cabo de unos minutos lo trasladaron al hospital. El 2 de febrero, informó que aún continuaba rehabilitándose allí. Durante la internación, la perra se quedó al cuidado de su hermano. Todos los días, Brian y su compañera de cuatro patas se ven las caras través de una videollamada.

"La amo más de lo que puedo expresar. Ella estuvo ahí para mí en mi momento de crisis y supo instintivamente qué hacer de alguna manera. No me habría levantado del suelo si ella no hubiera estado ahí para mí", afirmó a WCBS-TV.

En las redes sociales, los usuarios se mostraron conmovidos por el acto de la mascota. "Qué hermosa historia de amor y devoción. Los animales son increíbles", opinó un internauta en el post del refugio.

"No todos los superhéroes llevan una capa. ¡Sadie es una verdadera heroína. Que Dios te bendiga. ¡Rezo por la pronta recuperación de Brian y que se reúnan pronto!", expresó un internauta.

