¡ATENCIÓN! Así se defendió Donald Trump de las acusaciones de racismo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó este martes que su Gobierno ha hecho más por la comunidad afroamericana "que cualquier otro presidente desde Abraham Lincoln"; cuando se abolió la esclavitud en el país.

En medio de un país en llamas por la muerte del afroamericano George Floyd, Trump utilizó su cuenta de Twitter para (@realDonaldTrump) para destacar las acciones que su Administración ha realizado por esa comunidad en Estados Unidos.

Entre las leyes aprobadas, destacó el impulso de los estudios universitarios para la comunidad negra y las reformas del código penal.

Asimismo, también indicó que el país tiene las tasas más bajas de desempleo, pobreza y delincuencia en la historia.

Trump también enfatizó que el político Sleepy Joe tiene 40 años en la palestra y no ha hecho nada. "Ahora pretende tener todas las respuestas. Ni siquiera sabe las preguntas", agregó.

Resaltó que la debilidad nunca vencerá a los anarquistas, saqueadores o matones, "y Joe ha sido políticamente débil toda su vida".

Sleepy Joe has been in politics for 40 years, and did nothing. Now he pretends to have the answers. He doesn’t even know the questions. Weakness will never beat anarchists, looters or thugs, and Joe has been politically weak all of his life. LAW & ORDER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020