El atacante del brutal hecho en Nueva York contra una mujer asiática de 65 años fue arrestado por la policía, así lo anunció el Departamento de Policía, aunque detallaron que este no era su primer arresto.

La policía identificó al hombre de 38 años como Brandon Elliot y le imputaron dos cargos: delito de odio e intento de agresión.

Anteriormente, Elliot había sido detenido por haber apuñalado fatalmente a su madre en noviembre de 2002, motivo por el cual estuvo en prisión hasta 2019, año en el que salió para cumplir su sentencia de libertad condicional de por vida.

"La víctima sufrió una lesión física grave y fue trasladada por los servicios médicos de urgencia al hospital NYU Langone", informó la policía.

Thanks to assistance from the public and excellent investigative work by @NYPDHateCrimes Detectives, the individual wanted for Monday’s assault of a 65 year-old Asian female, at 360 West 43rd St, was arrested and charged with Felony Assault as a Hate Crime. pic.twitter.com/ZQRVGZEAb2

— NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) March 31, 2021