Atentado terrorista en aeropuerto de Kabul: Al menos 13 personas murieron este 26Ago

Al menos trece personas fallecieron y 52 resultaron heridas en Afganistán, tras registrarse dos explosiones simultáneas cerca del aeropuerto de Kabul.

El primer asalto ocurrió en Abbey Gate, lugar donde han acudido miles de afganos en su intento por abandonar el país dominado por los talibanes.

Un portavoz del grupo insurgente confirmó que once personas, incluyendo niños y extranjeros, fallecieron en el ataque.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible atentado suicida, no obstante, fuentes locales reportaron disparos cerca de la escena.

A pocos minutos del suceso, el portavoz del Pentágono, John Kirby, confirmó otra explosión cerca del Hotel Baron, a poca distancia de Abbey Gate.

"Podemos corroborar que la explosión fue el resultado de un ataque complejo que causó varias víctimas. También podemos confirmar al menos otra explosión a poca distancia de Abbey Gate. Seguiremos informando", precisó.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. will continue to update.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021