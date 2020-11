Biden afirma que la política no puede buscar conflicto

El candidato demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden, señaló este viernes que el "propósito de la política" no es una "guerra implacable" que busque inflamar el conflicto para resolver los problemas, en un tono que contrasta con el discurso ofrecido este jueves por el presidente Donald Trump.

Durante su discurso, el candidato Joe Biden apuntó que ganará en Pensilvania, Arizona y Nevada y que obtendrán más de 300 votos electorales.

Con respecto al presidente Donald Trump, afirmó que está seguro que los votantes desean que "saquen las malas cosas de la política".

“Podemos ser contrincantes pero no somos enemigos, estoy seguro que la inmensa mayoría que votaron quieren que saque las malas cosas de la política”, dijo Biden.

De igual forma, indicó que su responsabilidad como presidente será representar a toda la nación.

“Mi responsabilidad como presidente será el representar a toda la nación y trabajaré tan duro por lo que votaron por mí como por los que no votaron por mí; no podemos perder más tiempo con estas guerras partidarias”.

De igual forma, señaló "los números nos cuentan una historia clara y convincente: vamos a ganar esta carrera".



Asimismo, expresó que cada vez se vuelve más claro que los estadounidenses buscan un cambio y que ya tiene instrucciones de trabajar sobre la pandemia del coronavirus; la economía, el cambio climático y el racismo sistémico.

"Lo que se vuelve más claro cada hora es que un número récord de estadounidenses, de todas las razas, religiones y regiones, eligieron el cambio en lugar de lo mismo. Nos han dado un mandato para actuar sobre COVID y la economía y el cambio climático y el racismo sistémico, dijo Biden.

