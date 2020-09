El candidato presidencial por el partido Demócrata, Joe Biden, no aceptó someterse a una prueba antidoping, solicitud que hizo el actual presidente de los EE.UU, Donald Trump, de cara al primer debate televisado pautado para este martes.

Tal negativa fue usada por el mandatario estadounidense para generar dudas en las redes sociales contra su rival.

"Joe Biden acaba de anunciar que no aceptará una prueba de drogas. Vaya, me pregunto por qué", expresó el jefe de Estado a través de su cuenta en Twitter.

Además, el mandatario republicano en diversas ocaciones ha hecho cuestionamientos sobre la edad y agilidad mental de Biden. Reseñó el portal Voxpopuli.com.

También, Trump se ha atrevido a decir que su contrincante podría "sufrir de demencia senil". Aún cuando la diferencia entre ambos es apenas de tres años.

Entretanto, Biden no ha emitido comentarios al respecto. Mientras que ha insinuado que el demócrata se medica para mejorar sus intervenciones públicas.

La Universidad Case Western Reserve, en Cleveland, Ohio, será el escenario para el primer debate entre ambos. El cual estará dividido en seis segmentos de 15 minutos, y estará conducido por Chris Wallace, de Fox News.

Joe Biden just announced that he will not agree to a Drug Test. Gee, I wonder why?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2020