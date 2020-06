BIDEN NO SE AGUANTÓ: Trump golpea a Venezuela pero admira a dictadores como Maduro

El candidato demócrata estadounidense Joe Biden no se aguantó que se "la pusieran bombita" y arremetió la noche de este domingo contra el presidente Donald Trump. Lo acusó de golpear y hablar duro de Venezuela, pero a la vez admira a "matones y dictadores" como Nicolás Maduro.

Esto lo dijo el principal contrincante de Trump en unas próximas elecciones presidenciales sobre unas supuestas declaraciones concedidas en una entrevista al porta Axios en la cual el mandatario norteamericano dijo que estaría considerando reunirse con Maduro.

Biden agregó en un mensaje de la red social Twitter que él como presidente, apoyara al pueblo venezolano por la democracia, desmarcándose de Maduro.

Trump talks tough on Venezuela, but admires thugs and dictators like Nicolas Maduro.

As President, I will stand with the Venezuelan people and for democracy. https://t.co/eUt28UxyXS

— Joe Biden (@JoeBiden) June 22, 2020