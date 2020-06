Biden sobre Trump: “Parece que nuestro presidente de tiempos de guerra se ha rendido”

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, acusó al presidente Donald Trump de haberse “rendido” y haber “fallado” a los ciudadanos frente a la pandemia de la COVID-19.

Durante un discurso en un instituto de secundaria en Wilmington, Biden expresó que “es casi julio y parece que nuestro presidente de tiempos de guerra se ha rendido, blandido la bandera blanca y abandonado el campo de batalla”, dijo.

Según lo reseñado por EFE, Biden recordó la metáfora que usó Trump en marzo, cuando se declaró “un presidente de tiempos de guerra” en la lucha contra el virus.

Sobre esto, el aspirante demócrata criticó las medidas fallidas de Trump y las decisiones permitidas a las autoridades locales, de reactivar sus actividades económicas en medio de la pandemia.

“No podemos seguir así, la mitad llevando mascarillas, la mitad rechazando indicaciones. No podemos continuar la mitad con un plan, la mitad esperando lo mejor”, resaltó.

Mr. President, the American people didn’t make enormous sacrifices over the past four months so you could waste your time with late night rants and tweets.

Step up. Take responsibility. Do your job.

— Joe Biden (@JoeBiden) June 30, 2020