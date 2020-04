Borrel lamentó decisión de EEUU de suspender financiamiento a la OMS

El alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores, política y seguridad, Josep Borrel, lamentó este miércoles la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de cortar el financiamiento a los programas de la Organización Mundial de la Salud y consideró que "solo uniendo esfuerzos se podrá superar la crisis"

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, Borrel argumentó que "no hay razones" para justificar este movimiento por parte de EEUU, en este momento.

"Lamento profundamente la decisión de los Estados Unidos de suspender la financiación a WHO. No hay razón para justificar este movimiento en un momento en que se necesitan sus esfuerzos más que nunca para ayudar a contener y mitigar la pandemia del coronavirus Solo uniendo fuerzas podemos superar esta crisis que no conoce fronteras", manifestó el diplomático.

El Gobierno de Donad Trump ha pasado varios días acusando a la OMS de ocultar información para defender los intereses de China. Estados Unidos, que ha sufrido a día de hoy 25.575 muertos y 594.207 'positivos', aportaba aproximadamente el 26,6% del presupuesto de la OMS.

Por el momento,EEUU no se ha retirado de la OMS. Hace dos años y medio, Trump ordenó la salida de EEUU de la Unesco, la organización de Naciones Unidas que se ocupa de la educación y la cultura, alegando el supuesto sesgo de la institución contra Israel, que también dejó de ser miembro.