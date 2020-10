Borrell sobre Misión enviada a Venezuela: "He hecho lo que tenía que hacer y lo volvería a hacer"

el Alto Representante de la Unión Europea (EU) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, envió a Venezuela una Misión diplomática para buscar condiciones mínimas en miras a las próximas elecciones parlamentarias pautadas por el régimen para el 6 de diciembre.

El pasado mes de septiembre se conoció que

La visita tuvo una duración de cinco días.

En declaraciones ofrecidas para el medio de noticias español El Mundo, Borrell señaló que su objetivo era “retrasarlas al menos seis meses para poder pactar al menos cinco puntos concretos que faciliten unos comicios libres, justos y transparentes. No hemos tenido éxito, pero teníamos que intentarlo".

En medio de la noticia del envío de la Misión diplomática se generaron un conjunto de polémicas, pues, fue tildada de "clandestina". Asimismo, acusaron al dirigente político español de “romper la posición de la UE sobre el tema y de intentar negociar con una narcodictadura comunista”.

A lo que Borrell añadió que "se informó a los Estados Miembros por escrito, así que llamar a la Misión clandestina (...) Las misiones clandestinas no se comunican antes de que tengan lugar. Y en Venezuela se reunieron con una alta gama de representantes. Más de 70 personas. Para ser secreta no hubo problema en difundir su actividad".

"No acepto lecciones en este caso concreto. He hecho lo que tenía que hacer y lo volvería a hacer. No hemos tenido éxito pero era necesario. Las elecciones en Bielorrusia no han sido ni libres ni transparentes, y sin embargo la oposición participó en ellas", dijo al medio de noticias internacional.