Un joven sufrió un brutal ataque con pirotecnia de parte de un grupo de afroamericanos en la ciudad de Baltimore, en Maryland, Estados Unidos.

De acuerdo con la descripción de los videos difundidos en redes sociales, los hechos ocurrieron el 23 de junio, pero se desconocen las causas y el estado de salud de la víctima.

Se observa como un hombre blanco se ve obligado a salir de la parte trasera de un carro. Al instante, emprenden contra él con cohetes pirotécnicos.

Disparan al rostro y cuerpo de la víctima desde pocos pasos de distancia. No contentos con eso, le colocan un bote de basura en la cabeza.

Baltimore City, Maryland, June 23, 2020. Unknown what happened prior or after.Cities being inundated with Roman Candles. How? Why? #romancandles #baltimorecity #dangerousanddeadlyweapon #fireworks #fireworksconspiracy pic.twitter.com/CVXJhZjGqG

— Turnbull Brockmeyer Law Group (@TBLawGroup) June 25, 2020