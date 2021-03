Buckingham responde a acusaciones de acoso de Meghan Markle

Meghan Markle, quien fuese la duquesa de Sussex, realizó acoso laboral a trabajadores del Palacio de Buckingham, según The Times. La residencia oficial de la Monarquía británica respondió este miércoles y subrayó en un comunicado oficial que estaba muy preocupado por los supuestos hechos.

«Claramente estamos muy preocupados por las acusaciones en The Times luego de las afirmaciones hechas por el ex personal de The Duke and Duchess of Sussex», expuso el comunicado.

El medio de comunicación Fox News reseñó el texto publicado por la casa real británica, en donde afirmó que iniciará las averiguaciones al respecto. «En consecuencia, nuestro equipo de RRHH investigará las circunstancias descritas en el artículo«, señaló.

De igual forma, señaló que invitará a los miembros del personal involucrados con las acusaciones, incluidos aquellas que ya no trabajan en el Palacio. De tal forma, la casa real Windsor espera que “se puedan aprender lecciones” sobre lo ocurrido.

«La Casa Real ha tenido una política de Dignidad en el Trabajo durante varios años y no tolera ni tolerará la intimidación o el acoso en el lugar de trabajo», concluyó el comunicado.

Meghan Markle desmintió las acusaciones

The Times indicó que la denuncia la presentó por primera vez Jason Knauf, exsecretario de comunicaciones de Markle y el príncipe Harry. Supuestamente, la exactriz estadounidense expulsó a dos asistentes personales de la casa y socavó la confianza de un tercer trabajador.

El diario señaló que el príncipe Harry pidió a Knauf que abandonara el caso, mientras que el Palacio no hizo nada en concreto en cuanto a las acusaciones.

Sin embargo, el equipo de comunicaciones de Markle negó las informaciones y aseguró que se trataba de una “campaña calculada” en base a “información engañosa y dañina”. En tal sentido, analizó que “no es coincidencia” que aparezca van a hablar “honesta y abiertamente sobre su experiencia en los últimos años”, refiriéndose a una entrevista con Oprah Winfrey.