CACEROLAZOS EN EEUU - Retumbaron ollas a solo metros de Trump

Las protestas no cesan en Estados Unidos, donde al menos 40 ciudades han decretado el toque de queda y permanecen bajo custodia de la Guardia Nacional. Este martes retumbaron ollas en la capital estadounidense viviéndose un inesperado cacerolazo en las mismas puertas de la Casa Blanca.

Más de una semana después de que el afroamericano George Floyd muriera por asfixia debido a la presión que ejercía sobre su cuello la rodilla de un policía blanco, en distintas ciudades estadounidenses se repiten las escenas de personas recorriendo las calles, aunque los destrozos y saqueos de otras jornadas amainaron.

Un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el envío de efectivos de la Guardia Nacional para que se aplicara "estrictamente" el toque de queda en Washington, una multitud mucho mayor que la del lunes, con miles de personas, se congregó por la tarde en el centro de la capital del país.

"No tienen vergüenza, en la Casa Blanca hay un racista", coreó un grupo situado en la primera línea de la protesta en Washington, según constató EFE. Gritaban, dirigirse a las fuerzas de seguridad situadas al otro lado de una enorme valla metálica, de unos dos metros y medio de altura, instalada a lo largo del extremo norte del parque Lafayette, contiguo a la residencia presidencial.

Justo a las 19.00 hora local, cuando daba inicio la restricción en la capital, las cacerolas sonaron. Retumbaron ollas en algunas zonas. En respuesta a una convocatoria que circuló en redes sociales, con la intención se sumarse a las protestas.

"Esta noche. 7pm. Consigue tus ollas, consigue tus cucharas, dirígete a una ventana o balcón abierto, golpea como el infierno". Se leía así en uno de los mensajes en Twitter. El autor explicaba que "se llama cacerolazo" y "lo perfeccionaron en América Latina como una forma de protestar contra los regímenes autoritarios durante el toque de queda".

El mismo usuario, al constatar lo ocurrido, agregó: "Es oficial. Los gringos están haciendo cacerolazo".

People in Washington, DC, are banging pots and pans outside their windows 30 minutes into today’s curfew. This is a common protest method in Latin America, especially Brazil, where it is known as “panelaço.” pic.twitter.com/gbb35xc7ox

— Paul Kiernan (@pkwsj) June 2, 2020