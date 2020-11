Varias cadenas de televisión estadounidenses interrumpieron este jueves la transmisión de un discurso de Donald Trump por considerar unilateralmente que su contenido propiciaba la “desinformación”.

Mientras continúa el escrutinio de los comicios del martes, Trump decía desde la Casa Blanca que ganaría "fácilmente" si se contaran "los votos legales". Pero que si se incluían los “votos ilegales” , los demócratas podrían “intentar robarnos las elecciones”.

Justo en ese momento el canal MSNBC cesó su transmisión en vivo, apuntó la AFP.

"Bueno, aquí estamos nuevamente en la posición inusual de no solo interrumpir al presidente de Estados Unidos. Sino también corregir al presidente de Estados Unidos", espetó el presentador, Brian Williams.

President Trump just spoke at the White House, as key states continue to count votes.

Shep has the facts: “What the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue.” #Election2020 https://t.co/E6DBt6OodD pic.twitter.com/HVa87qUCzB

— The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) November 6, 2020