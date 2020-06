¿Calentamiento global? Registran temperatura máxima récord en el círculo polar ártico

Verkhoyansk, una ciudad en el norte de Rusia, registró este sábado una temperatura máxima de 38°C, representando un récord en el círculo polar ártico.

Así lo alertó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Ipcc) en su Twitter, a la vez que advirtió que las poblaciones indígenas podrían ser muy afectadas. Asimismo, aseveró que pueden aparecer enfermedades acuáticas, puesto que con esas temperaturas proliferan las bacterias.

El aumento de la temperatura puede provocar otros problemas, como incendios forestales o inundaciones por el derretimiento de nieve, glaciares y suelos congelados. Esto, según reseñó ANRed, tiene un importante impacto directo en el ecosistema.

Por su parte, la temperatura récord implica un gran riesgo para las especies animales que dependen del hielo para sobrevivir, puesto que es su ambiente natural. También afecta al medio ambiente, dado que el gas metano contenido en las masas de hielo es liberado al derretirse.

Esta pequeña población, que cuenta con poco más de 1.100 habitantes, forma parte de la República de Sajá, en la Federación de Rusia. El libro Guinness reconoce que Verkhoyansk cuenta con la mayor amplitud de temperatura extrema, con un mínimo de -68 °C y un máximo previo de 37,2 °C.

Esta es una de las ciudades más frías del mundo, puesto que en enero sus temperatura promedio es de -46,2 °C, mientras que en julio es de 15,2 °C. No obstante, el pasado sábado se registró un clima semejante al que se puede encontrar en una ciudad tropical.

In the Arctic temperatures reached 38˚C (100.4˚F) on Saturday.

Impacts include:

Reduced snow extent cover on land

Increased risk of extinction for cold-adapted or snow-dependent species

Additional net methane and CO2 released due permafrost thaw

➡️ https://t.co/Y5yuIReWro pic.twitter.com/7bVCwF3ej3

— IPCC (@IPCC_CH) June 22, 2020