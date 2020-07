Cártel en México exhibió un descomunal poderío militar

El descomunal poderío militar de los nacotraficantes en México se afianza tras la recomendación de presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre darle "abrazos, no balazos" a los delincuentes.

Durante su gestión gubernamental, AMLO ha permitido el desplazamiento de los antisociales por el territorio mexicano a su mando.

Inclusive ordenó la liberación de uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán a pocos días de que las autoridades mexicanas lograrán su detención y estuvieran a un paso de extraditarlo a EE.UU.

Para julio de 2020 los narcotraficantes en México siguen moviéndose a su parecer gracias a la impunidad avalada por AMLO.

Miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) difundieron un video en redes sociales exhibiendo fusiles Barret, lanzagranadas, armas largas, vehículos blindados y equipo militar.

De 54 años de edad, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como «El Mencho», es un narcotraficante mexicano, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Es uno de los capos más buscados de México y de Estados Unidos.

