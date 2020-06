Casa Blanca quiere impedir publicación del libro de Bolton

Gobierno de Estados Unidos demandó el pasado martes a John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional para evitar la publicación de su libro “The Room Where It Happened”, el cual indican contiene información calificada sobre la administración de Donald Trump.

La demanda presentada en el tribunal federal de Washington DC, indicó que Bolton no sometió el texto a revisión previa, lo que significa que su libro estaría incumpliendo los acuerdos que firmó para conseguir el cargo y obtener acceso a información clasificada.

El portal CNN señaló que una funcionaria de la Casa Blanca sí dio su visto bueno al borrador del nuevo libro del exasesor el cual para el momento no revelaba información clasificada, sin embargo Bolton solicitó una nueva revisión.

Al filtrarse partes del libro del exasesor a la prensa, los abogados de la Casa Blanca afirmaron que buena parte del material era información clasificada, sin embargo la editorial Simon y Schuster indicaron que seguirían adelante con la publicación.

El libro sería puesto en venta el próximo 23 de junio, el mismo revela algunos temas sobre la situación política en Venezuela y la relación del presidente encargado del país, Juan Guaidó y el mandatario estadounidense.