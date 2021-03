Centenares de cristianos desplazados esperan llegada del Papa a Bagdad

ABC de España indica que llevan en el campamento casi seis años y hace semanas que esperan con «ilusión» la llegada del Papa de este viernes.

El barrio de Sayoon es uno de los lugares acomodados de Bagdad. Decenas de restaurantes, tiendas de electrónica y de dulces acompañan el bullicio y los cláxones de los conductores desesperados por el tráfico capitalino.

Un gran centro comercial de siete pisos que se construyó en 2011 preside este área que colinda con el próspero barrio de Karrada.

En la parte de atrás del centro comercial, después de pasar varias barreras de hormigón que impiden el paso, asoman decenas de caravanas de color blanco donde viven 120 familias cristianas desde 2015, un año después de huir desde ciudades del norte del país como Mosul y Qaraqosh tras la llegada de los radicales de ISIS.

«Es una visita histórica y si Dios quiere, esperemos que todo salga bien», comenta Nasir Sagid, uno de los muchos desplazados procedentes de Qaraqosh.

La mayoría de los habitantes de Sayoon están ilusionados con la visita de Francisco este viernes a Irak.

Según cuentan los vecinos de este campamento de unas 140 casas, las iglesias de Nuestra Señora de la Salvación y San José, donde el Papa estará presente este viernes y sábado, respectivamente, pondrán a su disposición autobuses para que no se pierdan el evento histórico.

Laith Youssef, un mosulí que pasea por el campamento, asegura que llevan mucho tiempo esperando un momento como este.

«Si Dios quiere esta visita traerá la paz. El Papa traerá muchas cosas positivas a Irak, especialmente la tolerancia en un país tan trágico», explica a unos metros de su casa.

El campamento cuenta con servicios básicos y ayuda de organizaciones locales. Es como un pequeño barrio donde los adultos fuman y beben té azucarado mientras los niños juegan al fútbol o montan en bicicleta.

En este rincón permanecen ajenos al caos de la ciudad y de un barrio como Sayoon, normalmente ajetreado.

Está en una zona céntrica de Bagdad y solo está abierto a cristianos. Yonadam Kanna, un parlamentario cristiano iraquí, alquiló la propiedad, que está situada junto a su sede del Movimiento Democrático Asirio, después de que unos 120.000 cristianos residentes en diferentes puntos de las llanuras de Nínive se vieron obligados a huir debido a los avances del ISIS en 2014, según la organización Aid To The Church In Need Sagid, que acaba de salir de uno de los pequeños comercios del campamento, comenta qué significa para él que el Papa llegue a Irak.

«Le tengo mucho respeto y estoy realmente orgulloso de que venga», afirma. Um Agbad limpia la pequeña y única iglesia del campamento, mientras explica que los días de misa suele estar llena, pero la pandemia les ha obligado a cerrarla.

Agbad tampoco se perderá la cita de este viernes. «Por supuesto que iré. Llevamos esperando semanas para el evento», comenta.

Sabio Dia, que pasea junto a su hijo, es más escéptico. «Me parece muy bien que venga, pero vamos a ver si de verdad cambia nuestra situación y la de mucha gente que lo necesita y esta visita sirve de algo», zanja.

La situación de los cristianos en Irak lleva décadas deteriorándose. El primer motivo fue la violencia sectaria de la guerra civil posterior al derrocamiento de Sadam Husein en 2003.

Años después, en 2010, el brutal atentado contra la iglesia de Nuestra Señora de la Salvación, realizado por lo que sería la semilla de ISIS y que dejó decenas de muertos, volvió a poner el foco en una comunidad perseguida en Irak desde hace años.

Por último, el ascenso de ISIS a partir de 2014 en las llanuras de Nínive, al norte del país, amenazando la vida de las diferentes minorías que llevaban años conviviendo en la zona, ha terminado con un descenso continuado de los cristianos en Iraq.

Según estimaciones de diferentes líderes cristianos, antes del derrocamiento de Sadam Husein había en el país al menos 1,5 millones de cristianos. En la actualidad, no llegan a los 300.000.

Fuente: Última Hora