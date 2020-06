China amenazó este martes a Estados Unidos con tomar represalias ante las medidas emitidas el pasado lunes 23 de junio por la nación americana de restringir medios estatales del país asiático al considerarlos "misiones extranjeras".

"Instamos encarecidamente a Estados Unidos a rechazar esta mentalidad de la Guerra Fría y el sesgo ideológico ... de lo contrario, China no tendrá más remedio que dar una respuesta adecuada", señaló en Zhao Lijian, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Departamento de Estado de EE. UU. señaló este lunes que las organizaciones China Central Television, China News Service, People's Daily y Global Times, como misiones de propaganda. Estas organizaciones se suman a la lista de cinco medios que también fueron restringidos en febrero.

La reacción de China

China expulsó a más de una docena de periodistas estadounidenses. En febrero expulsaron a tres periodistas del Wall Street Journal luego de que el medio publicara un artículo de opinión con un titular que llamaba al país el "hombre enfermo de Asia", calificando de racismo la manera de titular.

En la primera restricción emitida por Estados Unidos, Beijing respondió en marzo expulsando a ciudadanos estadounidenses que trabajan para The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post.