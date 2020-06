Miles de inmigrantes latinos llevan varios días padeciendo calamidades en campamentos improvisados en las inmediaciones de sus respectivos consulados en Santiago de Chile. Las personas, se encuentran a la espera de una solución para regresar a sus países.

Estos, se encuentran afectados por la crisis que ha generado la pandemia, aunado a la situación económica que también atraviesa la nación. Lo cual, se ven en negativo para lograr la estabilidad que pretendieron buscar en ese país.

Según, AFP, la mayoría de los ciudadanos apostados en las inmediaciones consulares, son originarios de países como Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela. Los mismos, se encuentran soportando las bajas temperaturas climáticas que azota a la región.

En medio de esta situación pandémica a causa de la COVID-19, las personas buscan sus maneras de protegerse ante la propagación del virus, en los lugares en donde se encuentran. Cada lugar, tiene al menos a un líder, quien se encarga de velar por la temperatura corporal de cada integrante del grupo.

El canciller sobre los inmigrantes latinos

Por su parte, el canciller Teodoro Ribera, mostró su preocupación ante estos hechos. Consideró que de pronto la ayuda no se brinda no por parte de Chile, sino de su país de origen.

"Esta situación nos preocupa mucho. Son personas de escasos recursos que necesitan retornar a sus países y no pueden hacerlo. No porque Chile no les abra las puertas. Sino, porque sus países les cierran el retorno", dijo este martes el canciller

Tambien te puede interesar Acuerdo de la OPS, el régimen y la oposición: ¿Un arreglo al borde del abismo?