La primera dama de los Estados Unidos , Melania Trump, estaría entre las personas que habría aconsejado a su esposo Donald Trump, que. Así lo confirmaron fuentes al medio norteamericano CNN.

Melania se uniría a una extensa lista de personas dentro del circulo íntimo del presidente, que le habría manifestado su opinión con respecto a la actual situación.

Según el medio de noticias, dentro del partido republicano también existiría una división sobre lo que debe de hacer Trump.

First lady Melania Trump is among those telling President Trump to accept the election loss https://t.co/Ha5BTNIfrA pic.twitter.com/s87F4hx3xO

