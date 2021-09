Estudian hallazgo de cobra de dos cabezas en la India +FOTOS

Un descubrimiento que parece incluso de películas de Hollywood, la inusual cobra de dos cabezas. Médicos veterinarios la examinarán y determinarán si la liberan, o si la mantienen en cautividad para someterla a estudio.

El personal del Departamento Forestal del estado de Uttarakhand, en la India, capturó la semana pasada una rara cobra de dos cabezas, informa Hindustan Times.

Tras recibir una alerta sobre la presencia de una serpiente inusual en una zona industrial de la ciudad de Vikasnagar, miembros del citado departamento llegaron al lugar, donde localizaron a una pequeña cobra. "En mis 15 años como cazador de serpientes, nunca me había encontrado con un espécimen así. Es una serpiente muy rara", admitió Adil Mirza.

Uttarakhand forest officials have rescued a rare two-headed cobra from Kalsi forest division of Dehradun district.

(@neerajsantoshi reports)https://t.co/Ox3wSNfOtZ

— Hindustan Times (@htTweets) August 13, 2021