Colombia, México y Brasil por detrás de Libia, en el ranking 100 sobre gestión del COVID-19

20 minutos indica que Nueva Zelanda, Vietnam y Taiwán encabezan un ránking de casi cien países y territorios que mejor han gestionado la pandemia de la covid-19, según un índice publicado este jueves en Australia, que pone a España en el puesto 78 y a Colombia, México y Brasil en las últimas posiciones.

La clasificación, que compara la respuesta de los gobiernos a la pandemia en las 36 semanas siguientes a su centésimo caso confirmado del virus, coloca también a Australia en el octavo puesto, a Reino Unido en el 66 y a Estados Unidos en el 94, aunque excluye a China por falta de datos, de acuerdo al portal del australiano Instituto Lowy, que elaboró el estudio.

Just launched: the Lowy Institute COVID Performance Index

A new digital interactive on how almost 100 countries have managed the #coronavirus pandemic.

Research by @HerveLemahieu and @AlyssaLeng, design by @__brodysmithhttps://t.co/4XfwE7i8iE

— The Lowy Institute (@LowyInstitute) January 27, 2021