El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, es consciente del respaldo político que Rusia, Cuba y China mantienen en favor del régimen de Nicolás Maduro sin contemplar sus presuntos vínculos en comercio ilegal.

“Habrá un aumento en la presencia militar de Estados Unidos en el hemisferio a finales de este año. Esto incluirá una mayor presencia de barcos, aviones y fuerzas de seguridad para tranquilizar a nuestros socios y contrarrestar una serie de amenazas del narcotráfico ilícito»

Para el almirante de marina estadounidense «las democracias del mundo buscan una forma de conseguirle al pueblo venezolano lo que se merece, una economía libre y próspera».

Sin embargo, Venezuela sigue sumergida en la crisis económica más severa del siglo XXI traes una década inicial de bonanza por los elevados precios del petróleo en el mercado internacional.

#SOUTHCOM’s Adm. Craig Faller #HASC Testimony: “While #Russia, #Cuba, & #China prop up the illegitimate Maduro dictatorship, the democracies of the world look for a way to get the Venezuelan people what they deserve, a free & prosperous #Venezuela.” pic.twitter.com/XXvEyQpKep

— U.S. Southern Command (@Southcom) March 11, 2020