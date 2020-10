La Comisión de Debates Presidenciales en Estados Unidos anunció este jueves que el segundo encuentro entre los candidatos Donald Trump y Joe

Biden

de COVID

-19 del mandatario y varios allegados a la Casa Blanca.

En un comunicado compartido, la Comisión explicó que la reunión será de manera remota.

Donald Trump y varios miembros de su Gabinete dieron positivo por COVID-19 lo que generó distintas reacciones en el país. El mandatario fue ingresado en un hospital militar donde recibió tratamiento por tres días, sin embargo, el lunes fue dado de alta.

En este sentido, el candidato por el partido demócrata Joe Biden afirmó que no debería de realizarse un segundo debate presidencial, pues, considera su oponente no se ha curado del todo.

Sin embargo, expresó que en en caso de que ocurriera el encuentro, todos los involucrados deberían de seguir las medidas de bioseguridad.

Al conocerse la noticia, Donald Trump aseveró que no participará en el debate en caso de que se realice bajo esta modalidad.

Según confirmó a la cadena de noticias Fox Business "la comisión cambió el estilo del debate y eso no es aceptable para nosotros".

Trump just now on Fox Business: "I’m not gonna do a virtual debate."

"I'm not gonna waste my time on a virtual debate." pic.twitter.com/VRiGNN7V9q

— The Recount (@therecount) October 8, 2020