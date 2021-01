El congresista estadounidense Michael Waltz presentó este jueves, 28 de enero, el proyecto de Ley Bolívar, relacionada directamente a Venezuela. Esta legislación busca que la Casa Blanca tenga prohibido hacer negocios con personas relacionadas al gobierno de la revolución chavista o a Nicolás Maduro.

El equipo de prensa de Waltz informó de la presentación en su Twitter (@RepMichaleWaltz), en donde subrayó que era una legislación con respaldo republicano y demócrata. El nombre oficial es “Ley bipartidista de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con Régimen Autoritario Ilegítimo”.

“Hoy, el congresista Waltz presentó la Ley bipartidista de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con Régimen Autoritario Ilegítimo, o la Ley Bolivar (por sus siglas en inglés), que prohibirá al gobierno contratar a personas que tengan operaciones comerciales con el régimen de Maduro”, indicó.

El comunicado reitera que la propuesta de ley busca prohibir que el gobierno estadounidense pueda tener negocios con el gobierno chavista. Cabe destacar que ya se envió la misiva a la Cámara de Representantes y al Senado estadounidense, con la que se busca disminuir la relación con el “régimen de Maduro”, como Waltz lo califica.

Congresistas republicanos y demócratas han condenado por igual al gobierno chavista y reconicieron a Juan Guaidó, líder de la oposición, como presidente interino. Cabe recordar cuando, en el Estado de la Unión de Donald Trump del 2020, la sala de Capitolio lo aplaudió de pie.

Elliott Abrams, emisario especial de Estados Unidos para la situación de Venezuela de la Adminstración de Trump, ratificó esta tesis. El diplomático afirmó que el respaldo a las fuerzas opositoras venezolanas se mantendrá, a pesar de la mayoría demócrata en el Congreso y la victoria de Joe Biden.

Subrayó a principios de enero la labor del senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. “Un gran partidario de nuestra política hacia Venezuela”, fue como calificó al legislador, y agregó que “el presidente electo Biden ha dicho que Maduro es un dictador”.

El secretario de Estado de la Administración de Biden, Antony Blinken, afirmó el pasado 19 de enero que Estados Unidos mantendrá el reconocimiento de Guaidó como “presidente”. De tal forma, continuará parte de la política de Trump en cuanto al gobierno chavista y la oposición venezolana.

Today, Congressman Waltz introduced the bipartisan Banning Operations and Leases with Illegitimate Authoritarian Regime Act, or the BOLIVAR Act, that will prohibit government contracting with persons that have business operations with the Maduro regime. pic.twitter.com/sdw2RO0OhY

— Congressman Waltz Press (@RepMichaelWaltz) January 28, 2021