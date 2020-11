Conozca cuánto tiempo podría tardar el recuento de votos en los estados claves de EEUU

Fuente: Infobae.com

Los resultados en los estados clave que determinarán al ganador de las elecciones en Estados Unidos se definirán por márgenes extremadamente estrechos. En consecuencia, varios de ellos podrían llevar a cabo recuentos para confirmar el resultado final. La campaña del presidente Donald Trump, por detrás de Joe Biden en todos ellos, anticipó su voluntad de realizar tal demanda en todos ellos (en paralelo a sus denuncias legales por fraude).

Dos de los estados ya anunciaron que llevaran a cabo el proceso. Las autoridades de Georgia informaron este viernes que van a proceder a un recuento de los votos de las elecciones del martes en este estado, debido al estrecho margen entre el candidato demócrata Joe Biden, que lidera la carrera, y el presidente estadounidense Donald Trump. Y en Wisconsin, donde Biden ganó por solo 20.000 votos, el equipo de Trump inició varias demandas para impugnar resultados y pidió un recuento. Dadas las reglas electorales del estado, la petición fue concedida.

A otros estados, como Pennsylvania, Michigan, Arizona, Nevada y Carolina del Norte, también se le pueden exigir recuentos de votos, pero cada uno tiene sus propias reglas y regulaciones para iniciar este proceso.

Pensilvania

Si la diferencia de votos está dentro del 0,5%, se activará un recuento automático. Empezaría a fines de mes y debe ser completado en seis días. Con el 98% de los votos escrutados, Biden mantiene una ventaja de 0,21% de los votos. En paralelo, un recuento solicitado se iniciaría si tres votantes de un distrito presentan una declaración jurada alegando errores en la votación total del estado y no se requiere ningún margen de diferencia entre los candidatos. No hay un plazo de tiempo para la finalización del recuento solicitado.

Michigan

Se activará un recuento automático si la diferencia entre dos candidatos es de 2.000 votos o menos. Los candidatos pueden pedir un recuento sin requisito de margen siempre que presenten “alegaciones específicas” como “fraude o error en el escrutinio de los votos”. Por otro lado, si la carrera por el Senado estatal se define por 500 votos o menos o si la elección por la Cámara de Representantes estatal se determina por 200 votos o menos, el presidente estatal de un partido puede solicitar un recuento con las alegaciones descritas anteriormente. El plazo para pedir el recuento concluye 48 horas después de la finalización del escrutinio. Ni el recuento automático ni el solicitado tienen una fecha límite para su concreción, pero sus autoridades requieren que se complete lo antes posible desde la certificación de los resultados. Las cadenas televisivas ya han determinado que Biden ganó los 16 votos electorales del estado.

Arizona

El recuento se activa automáticamente si la diferencia de votos está dentro del 0,1%. También se activa si el margen es de 200 votos o menos y el total es de más de 25.000 o si el margen es de 50 votos o menos y el total no supera los 25.000. No hay un plazo establecido para la conclusión de un recuento automático. Y los recuentos no pueden ser solicitados. Actualmente Biden lleva una ventaja de más de 40.000 votos sobre Trump, aunque la tendencia favorece al mandatario. No obstante, The Associated Press ya proclamó al ex vicepresidente como ganador allí.

Nevada

No tiene recuentos automáticos, pero permite que los candidatos derrotados en cualquier elección soliciten un recuento. La fecha límite para pedir un recuento es a más tardar tres días hábiles después de la finalización del escrutinio. Se estima que debe ser completado a los 10 días de su inicio. Biden mantiene una ventaja de más de 20.000 votos y la tendencia indica que se incrementará.

Carolina del Norte

Los candidatos en el estado pueden pedir un recuento bajo ciertas circunstancias. En las votaciones supervisadas por la junta electoral de un condado, los postulados pueden reclamar que se vuelvan a contar los votos si el margen está dentro del 1% del total de los sufragios emitidos. La solicitud debe hacerse antes del primer día hábil después del escrutinio. Y el recuento debe completarse “lo antes posible” desde que lo aprueba la junta electoral.

Wisconsin

No hace recuentos automáticamente, sin importar el margen. Si se han emitido más de 4.000 votos, los candidatos pueden solicitar que se vuelvan a contar si están un 1% o menos debajo de de su oponente. Los candidatos presidenciales tienen hasta las 5 pm del día siguiente a las elecciones para solicitar un recuento, y todos los demás candidatos tienen hasta tres días para presentar una solicitud. Cualquier recuento debe ser completado dentro de 13 días. El estado ya anunció que se realizará.

Georgia

No hace recuentos automático, pero funcionarios pueden solicitarlo bajo ciertas condiciones. Si el margen entre los candidatos es inferior o igual al 0,5% del total de los votos, un candidato podrá pedir un recuento dentro de los dos días hábiles siguientes a la certificación de los resultados.

Un funcionario electoral o el Secretario de Estado de Georgia también pueden ordenar un recuento si identifican una discrepancia o un error. No hay una fecha límite para que se termine el recuento. También anunció que habrá un recuento de los votos en ese territorio ante lo ajustado de los resultados, en un momento en el que el candidato demócrata Joe Biden lidera el conteo por algo más de mil sufragios.