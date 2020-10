La Organización de Estados Americanos (OEA) designó a Jared Genser

Así lo informó el secretario general de esta instancia, Luis Almagro, a través de su cuenta en Twitter, donde colgó un comunicado.

Asimismo, en la carta se subraya que el objetivo que se busca es "formular es sugerencias de posibles líneas de acción por parte de la Organización".

Además, se explica que la medida se tomó porque la "OEA no puede permanecer en silencio y convertirse en otro espectador internacional de las atrocidades pasadas y en curso".

Esta designación se produce, luego que el pasado mes de septiembre, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, solicitó en la ONU, a la comunidad internacional, activar el principio de Responsabilidad de Proteger (R2P).

Guaidó dio ese paso, luego que el 16 de septiembre la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, presentó un informe en el cual se señala al régimen de Nicolás Maduro de cometer "crímenes de lesa humanidad".

Este informe ha generado una nueva perspectiva sobre la situación de DDHH en Venezuela; luego que es la primera aproximación que se hace con el fin de establecer responsabilidades individuales y de las cadenas de mando.

A propósito de eso, esta semana con 22 votos en el Consejo de DDHH de la ONU, se aprobó por dos años más el mandato de esta Misión; con el fin de seguir documentado lo que pasa en Venezuela.

OAS Secretary General Designates Jared Genser as Special Adviser on the Responsibility to Protect pic.twitter.com/Dz4qxQPyeS

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) October 10, 2020