Consejo de Seguridad Nacional de EEUU condenó la detención de Roland Carreño

El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca condenó la detención del periodista y dirigente de Voluntad Popular (VP), Roland Carreño, por parte de las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro.

A través de su cuenta de Twitter (@WHNSC) señalaron que el arresto del trabajador de la prensa es una prueba "más de lo que saben los venezolanos y un informe reciente de la ONU lo confirmó: la corrupción y brutalidad del régimen de Maduro"

En este sentido, el Consejo de Seguridad exigió la celebración de comicios electorales donde los venezolanos puedan elegir de manera libre a sus líderes que respeten los derechos humanos y el estado de derecho.

