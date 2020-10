La Corte Suprema de EEUU rechazó la apelación de uno de los sobrinos de Cilia Flores, condenado a narcotráfico en 2017. Afirmó el periodista de The Associated Press, Joshua Goodman, a través de su cuenta en Twitter.

Se trata de Franqui Francisco Flores de Freitas, cuya defensa el pasado 25 de agosto, apeló la condena de 18 años en su contra. Al ser acusado junto a su primo Efraín Antonio Campo Flores de contrabandear 800 kilogramos de cocaína.

Los abogados de Flores sostuvieron que el jurado fue engañado cuando un juez federal de Manhattan; afirmó que los hombres deberían haber sabido que la cocaína estaba destinada a EEUU.

El pasado mes de de abril los sobrinos de Cilia Flores perdieron un recurso en un Tribunal de Apelaciones de Nueva York. Sentencia que lo obliga a cumplir sus 18 años de condena.

Cabe recordar que, ambos enfrentaron un juicio juntos en el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, y el 15 de diciembre del 2017 el juez Paul Crotty los condenó.

NEW: U.S. Supreme Court rejects appeal by nephew of Venezuela's first lady of 2017 drug trafficking conviction. No reason given for refusing to hear the case (as is customary) pic.twitter.com/araYe23Uhi

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 6, 2020