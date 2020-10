Los signos vitales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han sido "muy preocupantes" en las últimas 24 horas, por lo que las próximas 48 horas "serán críticas", aseguró este sábado una fuente anónima y familiarizada con la salud del mandatario tras dar positivo por COVID-19.

La fuente anónima, cuya versión fue dada a conocer a los reporteros que cubren la Casa Blanca, contradijo así el parte del médico personal del mandatario, Sean Conley, reseñó la agencia de noticias EFE.

En ese sentido, el doctor de Trump señaló este sábado que el mandatario estaba evolucionando "muy bien"; que no tenía fiebre y no necesitaba oxígeno. Sin embargo, se negó a dar detalles sobre la evolución de este viernes.

El comentario, dado a conocer a los periodistas acreditados en la Casa Blanca, resaltó que era necesario esperar para saber cómo evolucionará la enfermedad del presidente.

Luego de que presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que se contagió de COVID-19 y fuera trasladado al hospital militar Walter Reed, este sábado el doctor Sean Conley ofreció una actualización sobre su estado de salud.

Asimismo, indicó que Trump no presentó fiebre en las últimas 24 horas y que la presión arterial estaba en los estándares regulares.

Por otro lado, Trump se pronunció también en su cuenta de Twitter (@realDonaldTrump), donde aseguró que los médicos, enfermeras y todo en el centro médico Walter Reed, eran "increíbles".

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020