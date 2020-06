Pandilla de Miami obliga a sus miembros iniciarse con actos sangrientos

Una peligrosa banda de Miami ha adoptado un rito de iniciación de sangre que pone en riesgo la integridad de los ciudadanos, alertan autoridades en el estado de Florida, EEUU.

La campanada de alerta fue el ataque que sufrió un septuagenario en una estación de servicio en Miami en el mes de marzo. Según apuntan algunos medios locales, esta agresión formaría parte de un ritual de iniciación a los nuevos miembros de una peligrosa banda. Obligan a provocar este tipo de actos delictivos para entrar al grupo, reseña Miami Diario.

La policía de Miami está en búsqueda de un sujeto que fue capturado en un video de segurdiad. El mismo acercó por detrás y apuñaló a un señor de 76 años que estaba poniendo gasolina a su vehículo.

Detectives need assistance in identifying the subject seen in the video who stabbed an older gentleman on Wed, 3/18/20 at approx. 8 a.m. at 6201 N. Miami Ave. If you recognize him or have any additional info, please call 305-579-6111 or @CrimeStopper305 pic.twitter.com/7VrL11Xf0J

— Miami PD (@MiamiPD) May 14, 2020