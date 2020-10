El mandatarioy el candidato demócratase verán las caras este jueves en el último debate presidencial. Este encuentro entre ambos se da a pocas semanas de las elecciones más polémica y polarizadas de los últimos años.

En este contexto, ambos candidatos hicieron unas declaraciones en sus redes sociales, con sus respectivos discursos y características. Por ende, Trump hizo un tweet mucho más explosivo y directo, mientras que Biden invita a sus seguidores a sintonizar el debate a las 9 de la noche.

Folks, the final debate is here. Tune in at 9 PM ET as I go head-to-head with Donald Trump for the last time before Election Day.

Por su parte, Trump arremetió en contra de Biden y la administración que compartió con el expresidente Barack Obama. El mandatario, en tal sentido, aseveró que el gobierno demócrata le falló a los estadounidenses, mientras que la administración actual “siempre” estará junto a los trabajadores.

Trump, en víspera del debate presidencial, firmó un memorando que denuncia el trato de los jubilados asalariados de Delphi Corporation. Después que la multinacional se fuera a la quiebra se redujeron drásticamente las pensiones, por que lo que el mandatario recomendó que remediaran las perdidas.

Just signed an order to support the workers of Delphi Corporation and make sure that we protect the pensions of all American workers! Obama-Biden FAILED American workers and FAILED the workers of Delphi. I ALWAYS put American workers FIRST!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2020